Семейную диспансеризацию проводят в Емельяновской больнице

В Емельяновской районной больнице провели семейную диспансеризацию. Такой формат предполагает, что в субботний день в поликлинику на медосмотр придут вместе все члены семьи. Взрослая и детская поликлиники в округах находятся под одной крышей. Это позволило создать единый маршрут для пациентов, — отметила и.о. главного врача Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Маркина. Каждый член семьи получит обследования в соответствии с возрастом и потребностями: и родители, и дети, и представители старшего поколения. Семейная диспансеризация — это пилотный проект, инициированный губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Родители могут откладывать визит к врачу, но ради справки для ребёнка готовы прийти в поликлинику. И тут появляется возможность пройти диспансеризацию, подавая здоровый пример своим детям, — пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Обследование проводится бесплатно по медицинскому полису при поддержке нацпроекта «Семья», отметили в ведомстве.