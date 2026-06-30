Красноярки летом могут потратить до 10 тысяч рублей на красоту

Летом 2026 года жительницы Красноярска потратят на красоту в среднем 10 тысяч рублей. По данным опроса онлайн-платформы «Авито», чаще всего горожанки вкладываются не в радикальную смену образа, а в уход и восстановление.
Так, главным летним запросом остается естественный и отдохнувший внешний вид: 49% женщин говорят, что летом им хочется выглядеть более естественно, а 38% — отдохнувшими.
Летом жительницы чаще задумываются о комплексном уходе за собой: 40% планируют больше заниматься спортом, фитнесом, йогой. Еще 28% хотят восстановить волосы.
Самая востребованная сезонная услуга — стрижка. Именно ее 46% опрошенных чаще рассматривают летом, чем в другое время года.
Эксперты добавили, что 28% опрошенных горожанок готовы выделить до 30 тысяч рублей на походы в салоны красоты и частных мастеров.