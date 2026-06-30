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Красноярцам рассказали о пользе куриной печени

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах куриной печени и объяснили, почему опасения по поводу содержания в ней токсинов являются мифом.

В региональном Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали о полезных свойствах куриной печени и объяснили, почему опасения по поводу содержания в ней токсинов являются мифом.

В ведомстве отметили, что печень не накапливает вредные вещества. Ее основная функция — фильтрация токсинов, которые затем выводятся из организма с желчью.

Куриная печень богата железом, необходимым для образования гемоглобина и эритроцитов. Недостаток этого элемента может привести к быстрой утомляемости и апатии.

Кроме того, продукт содержит большое количество витаминов группы В. Так, в 100 граммах печени содержится более пяти суточных норм витамина В12, который поддерживает работу нервной системы и помогает снизить тревожность. Также в ней много фолиевой кислоты, необходимой для здоровья сосудов.

При выборе куриной печени специалисты рекомендуют обращать внимание на ее внешний вид. Качественный продукт должен быть упругим, с острыми краями и розовым оттенком. Если мякоть дряблая, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем птицы или несбалансированном кормлении.

Также в Роспотребнадзоре советуют внимательно осматривать упаковку перед покупкой. В ней не должно быть желчного пузыря или других частей туши. Если желчный пузырь все же оказался в упаковке и был обнаружен дома, покупатель вправе потребовать у продавца возврата денежных средств.

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