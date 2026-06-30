Красноярцам рассказали о пользе куриной печени

Также в Роспотребнадзоре советуют внимательно осматривать упаковку перед покупкой. В ней не должно быть желчного пузыря или других частей туши. Если желчный пузырь все же оказался в упаковке и был обнаружен дома, покупатель вправе потребовать у продавца возврата денежных средств.