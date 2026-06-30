Таймыр и Эвенкия покажут культуру народов Севера на «МИРе Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Делегации Таймыра и Эвенкии представят культуру коренных малочисленных народов Севера на XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Он пройдет с 9 по 12 июля в Шушенском.
Таймыр подготовил программу «Таймыр приветствует». Гости смогут посетить традиционный чум, узнать о культуре пяти коренных этносов территории, увидеть фотовыставку «Таймыр манящий», изделия декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, украшения и предметы быта.
Также на площадке пройдут мастер-классы по художественной резьбе по оленьему рогу и изготовлению украшений из бисера. Посетителей познакомят с национальными обрядами и играми.
Эвенкию представят творческие коллективы «Осиктакан» и «Хино», певец Владимир Хоменко, этнопевица Дэги и хранители эвенкийской культуры. Делегация покажет национальное жилище, проведет обрядовые программы и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
Фестиваль «МИР Сибири» ежегодно собирает исполнителей этнической музыки, мастеров народных промыслов и ценителей традиционной культуры из разных регионов России и зарубежных стран. В программе — конкурсные выступления, выставка-ярмарка «Город мастеров» и тематические площадки.
18+