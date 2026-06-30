Доброволец войск беспилотных систем: не могу сидеть дома, когда решается судьба Родины

В нижегородском пункте отбора добровольцы из разных регионов страны заключают военные контракты с Министерством обороны РФ, сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области. Очередная группа перед службой в войсках беспилотных систем отправилась в учебный центр по подготовке операторов БПЛА. В современные перспективные войска БС вступают новобранцы разного возраста и уровня подготовки.
Так, 18‑летний новобранец с позывным «Москва» уверен, что сегодня его место — в строю. Во время учебы в школе вместе со своим учителем математики он посещал военный госпиталь в качестве волонтера. Общение с бойцами и авторитет педагога оказали на юношу большое влияние и стали важной мотивацией для принятия решения о службе.
«Я получил хорошее образование — учился в школе с углубленным изучением английского языка, окончил физико‑математический лицей. Но сейчас наша страна переживает переломный момент, и судьба Родины решается буквально на наших глазах. Не могу сидеть спокойно дома, ходить в кафе, веселиться. Считаю своим гражданским долгом пойти на СВО. Мой товарищ служит в подразделении “Рубикон”, общение с ним укрепило мое решение. Я понял, что там смогу быть по‑настоящему полезен, мне это интересно. Семья поначалу переживала, но, когда я объяснил свои мотивы и цели, родные меня поддержали. Отец сказал, что гордится мной», — рассказал будущий защитник.
Талисманом молодой человек выбрал подарок своего учителя — перьевую ручку, которую в качестве трофея преподавателю привез друг-участник СВО. После победы мечтает поступить в институт ФСБ, чтобы продолжать служить Родине.
Не менее показателен пример 41‑летнего добровольца с позывным «Редут». До заключения контракта он руководил ИТ‑отделом в московской компании по производству продукции из пластика. Обладая профессиональным опытом в сфере информационных технологий, «Редут» осознанно выбрал службу в войсках БС, где его компетенции могут быть применены в обеспечении безопасности страны.
«Запад хочет контролировать всю планету, разрушить многополярный мир и встать во главе. И они готовы пойти на все, вплоть до применения биологического и ядерного оружия. Считаю важным действовать сейчас, помогать нашим защитникам. Поэтому решил: в войсках беспилотных систем технологии напрямую влияют на результат, и я хочу внести свой вклад. У меня есть хороший опыт, разбираюсь в ИТ, имею навыки управления квадрокоптерами, 3D‑печатью. И, может быть, смогу предложить что‑то новое, усовершенствовать, привнести свои идеи», — поделился доброволец.
Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия — один год.
С 15 июня 2026 года сумма единовременной выплаты добровольцам СВО при условии заключения контакта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие — от 210 тыс. рублей. Также для военнослужащих войск БПЛА установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.
Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.
Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8−800−10−17−017 или на сайте: служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.