Доброволец войск беспилотных систем: не могу сидеть дома, когда решается судьба Родины

«Я получил хорошее образование — учился в школе с углубленным изучением английского языка, окончил физико‑математический лицей. Но сейчас наша страна переживает переломный момент, и судьба Родины решается буквально на наших глазах. Не могу сидеть спокойно дома, ходить в кафе, веселиться. Считаю своим гражданским долгом пойти на СВО. Мой товарищ служит в подразделении “Рубикон”, общение с ним укрепило мое решение. Я понял, что там смогу быть по‑настоящему полезен, мне это интересно. Семья поначалу переживала, но, когда я объяснил свои мотивы и цели, родные меня поддержали. Отец сказал, что гордится мной», — рассказал будущий защитник.