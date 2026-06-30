Умер российский фигурист Артур Дмитриев, который выиграл Олимпиаду-1992 с белоруской Натальей Мишкутенок

У Тамары Москвиной пара начала заниматься в 1986-м, а через два года они уже были призерами чемпионата СССР. Дуэт Мишкутенок-Дмитриева первыми в мире исполнил два тройных прыжка в программе — тулуп и сальхов, а также продемонстрировали два тройных выброса и подкрутку. Они выиграли все возможные титулы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде.