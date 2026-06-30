Умер российский фигурист Артур Дмитриев, который выиграл Олимпиаду-1992 с белоруской Натальей Мишкутенок

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев, который успешно выступал в паре с белоруской Натальей Мишкутенок. Артур Дмитриев умер 29 июня на 59-м году жизни в одной из московских больниц. Причиной смерти стал инсульт, пишет KP.RU.
Артур Дмитриев вписал свое имя в историю мирового фигурного катания, став первым мужчиной, который выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами. В 1992-м в Альбервилле он победил в дуэте с белоруской Натальей Мишкутенок (здесь о Наталье подробнее). Но это был не единственный их успех.
У Тамары Москвиной пара начала заниматься в 1986-м, а через два года они уже были призерами чемпионата СССР. Дуэт Мишкутенок-Дмитриева первыми в мире исполнил два тройных прыжка в программе — тулуп и сальхов, а также продемонстрировали два тройных выброса и подкрутку. Они выиграли все возможные титулы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде.
Дмитриев и Мишкутенок добавили в свою копилку еще и серебро Лиллехаммера-1994. После этой Олимпиады пара распалась. Дмитриев продолжил карьеру в паре с Оксаной Казаковой и выиграл Олимпиаду-1998, а Наталья вообще в 24 года закончила со спортом.
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