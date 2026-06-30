Прокуратура выявила нарушения при ремонте тротуаров в Красноярске

Так, на улицах Игарская, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата было выявлено отставание от утверждённых графиков ремонта. На некоторых местах пешеходам приходиться обходить раскопки по проезжей части из-за отсутствия временных проходов и ограждений. Также строительный мусор не убирался своевременно, а препятствия на дороге остались без предупреждающих знаков и сигнальных фонарей.