Прокуратура выявила нарушения при ремонте тротуаров в Красноярске

Во время проверки исполнения муниципальных контрактов по ремонту тротуаров в центре Красноярска прокуратура обнаружила ряд нарушений. Проверка была проведена в связи с масштабными ремонтными работами.
Прокуратура предостерегла подрядные организации, такие как ООО «Енисейгрупп» и ООО Строительно-производственная компания «Сфера», от возможных нарушений закона ещё до начала работ. Однако выездная проверка показала, что требования не были соблюдены на многих участках.
Так, на улицах Игарская, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата было выявлено отставание от утверждённых графиков ремонта. На некоторых местах пешеходам приходиться обходить раскопки по проезжей части из-за отсутствия временных проходов и ограждений. Также строительный мусор не убирался своевременно, а препятствия на дороге остались без предупреждающих знаков и сигнальных фонарей.
Прокуратура внесла представления руководителям подрядных организаций с требованием устранить нарушения.