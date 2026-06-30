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Дело о призывах к терроризму завели на 17-летнего жителя Нижегородской области

Уголовное дело о призывах к террористической деятельности завели на 17-летнего жителя Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Уголовное дело о призывах к терроризму завели на 17-летнего жителя Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Юноша из Сосновского района разместил в интернете десять изображений, которые содержали оправдание и пропаганду терроризма, а также призывы к запрещенной деятельности. Кроме того, в отношении подростка составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

Напомним, жителя Нижнего Новгорода отправили в колонию на девять лет за спонсирование террористической организации. Мужчина перевел 19 000 рублей представителям запрещенной структуры.

Ранее сообщалось, что 24-летнего молодого человека, подозреваемого в теракте на ГЖД, задержали в Нижнем Новгороде. Он поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя.