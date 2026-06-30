Уголовное дело о призывах к терроризму завели на 17-летнего жителя Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Юноша из Сосновского района разместил в интернете десять изображений, которые содержали оправдание и пропаганду терроризма, а также призывы к запрещенной деятельности. Кроме того, в отношении подростка составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.
Напомним, жителя Нижнего Новгорода отправили в колонию на девять лет за спонсирование террористической организации. Мужчина перевел 19 000 рублей представителям запрещенной структуры.
Ранее сообщалось, что 24-летнего молодого человека, подозреваемого в теракте на ГЖД, задержали в Нижнем Новгороде. Он поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя.