В Красноярске участники «Школы безопасности» спасали «пострадавших» на воде и после ДТП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжаются межрегиональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» Сибирского федерального округа.
На одном из этапов участники отрабатывали поисково-спасательные работы в бассейне. Командам нужно было на скорость преодолеть дистанцию 50 метров и спасти условно тонущего человека. Вторая часть испытания пройдет 2 июля, после чего определят победителя.
Следующим этапом стали поисково-спасательные работы при техногенной ЧС. По легенде, участникам предстояло извлечь пострадавшего из автомобиля после ДТП. Для деблокировки они использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент и оказывали первую помощь «водителю».
Также команды спасали условных пострадавших с высоты, из-под завала и эвакуировали людей из помещения с непригодной для дыхания средой. За действиями участников следили сотрудники МЧС России с опытом реальных спасательных работ.
Соревнования продлятся 1 и 2 июля. Впереди у команд маршрут выживания и пожарная эстафета.