В Хабаровске жителям дадут решить как изменятся бульвары и районы

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре развитие городов должно опираться на мнение жителей. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства края, где обсуждалась реализация мастер-планов двух агломераций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, перед запуском крупных проектов необходимо проводить стратегические сессии с участием граждан, чтобы люди сами определяли, каким хотят видеть будущее своих территорий.
«При реализации мастер-планов мы должны отталкиваться, в первую очередь, от пожеланий и мнений людей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В Хабаровске в число ключевых объектов входят реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, объединённая набережная, межвузовский кампус, Дальневосточный художественный музей, центр детского отдыха и проект «Хабаровск-Сити». На реализацию 17 мероприятий мастер-плана предусмотрено 32,4 млрд рублей.
Отдельное внимание уделят распространению опыта мастер-планирования на другие муниципалитеты края. По поручению губернатора общественные обсуждения крупных проектов пройдут не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в районах региона.
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция социальных объектов, благоустройство общественных пространств и разработка единой концепции развития туризма. По словам губернатора, мастер-план должен сделать город Юности более комфортным для жизни, работы и отдыха.