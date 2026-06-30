Воронежские власти создают меры для улучшения ситуации с поставками топлива

Власти Воронежской области продолжают следить за ситуацией с топливом на АЗС. По состоянию на понедельник, 29 июня, более чем на половине из 180 автозаправочных станций имеются самые востребованные марки горючего. Отрицательной динамики не наблюдается. При этом цены на топливо в регионе формируются в зависимости от биржевых котировок и объёмов закупок импортного горючего. Участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов принял врио губернатора региона Сергей Трухачёв. Об этом сообщили в облправительстве.