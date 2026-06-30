Воронежские власти создают меры для улучшения ситуации с поставками топлива

Власти Воронежской области продолжают следить за ситуацией с топливом на АЗС. По состоянию на понедельник, 29 июня, более чем на половине из 180 автозаправочных станций имеются самые востребованные марки горючего. Отрицательной динамики не наблюдается. При этом цены на топливо в регионе формируются в зависимости от биржевых котировок и объёмов закупок импортного горючего. Участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов принял врио губернатора региона Сергей Трухачёв. Об этом сообщили в облправительстве.
Большая часть АЗС в Воронежской области продолжает применять временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Эти меры призваны обеспечить стабильное снабжение потребителей горючим и равномерное распределение запасов среди них.
Так, например, у крупного оператора в черте города одному автомобилю отпускается не более 20 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива. При этом на трассах нормы выше: 20 литров бензина и 200 литров дизеля. Представители компании отмечают, что проведённая модернизация логистических цепочек уже в краткосрочной перспективе позволит ускорить пополнение запасов топлива на АЗС.
В другой крупной сети действуют ограничения до 30 литров бензина в бак, а также до 30 литров дизельного топлива на отдельных АЗС и до 250 литров дизеля на трассах. Кроме того, на автозаправочных станциях сохраняется запрет на отпуск бензина в канистры.
Отмечается, что на фоне высокого спроса на независимых АЗС, а также на некоторых федеральных сетях возможны временные перебои с наличием отдельных видов топлива.
При этом на автозаправочных станциях Воронежской области поддерживается стратегический резерв горюче-смазочных материалов, предназначенный исключительно для обеспечения нужд специальных служб. Региональные власти держат ситуацию на топливном рынке на постоянном контроле.