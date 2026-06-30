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В Красноярске обновили эстакаду для бобслея и скелетона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На открытой площадке Центрального стадиона в Красноярске отремонтировали стартовую эстакаду для тренировок по бобслею и скелетону.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На открытой площадке Центрального стадиона в Красноярске отремонтировали стартовую эстакаду для тренировок по бобслею и скелетону.

Эстакада имитирует ледовую трассу: направляющие рельсы задают движение тренировочного снаряда и помогают спортсменам отрабатывать старт.

После модернизации длину трассы увеличили с 60 до 72 метров. Это нужно для более безопасного торможения экипажей-двоек и четверок.

Обновленная эстакада приближена к реальным условиям. На ней спортсмены развивают взрывную силу, координацию и технику старта. Безопасность обеспечивает резиновое покрытие.

Теперь площадка подходит для полноценных тренировок одиночек и командных заездов. В минувшие выходные на обновленной трассе уже прошли городские соревнования по бобслею и скелетону, сообщили в краевом минспорте.