В Красноярске обновили эстакаду для бобслея и скелетона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На открытой площадке Центрального стадиона в Красноярске отремонтировали стартовую эстакаду для тренировок по бобслею и скелетону.
Эстакада имитирует ледовую трассу: направляющие рельсы задают движение тренировочного снаряда и помогают спортсменам отрабатывать старт.
После модернизации длину трассы увеличили с 60 до 72 метров. Это нужно для более безопасного торможения экипажей-двоек и четверок.
Обновленная эстакада приближена к реальным условиям. На ней спортсмены развивают взрывную силу, координацию и технику старта. Безопасность обеспечивает резиновое покрытие.
Теперь площадка подходит для полноценных тренировок одиночек и командных заездов. В минувшие выходные на обновленной трассе уже прошли городские соревнования по бобслею и скелетону, сообщили в краевом минспорте.