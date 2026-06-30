В Красноярском крае стало в три раза больше дней с режимом НМУ

В Красноярском крае зафиксирован рост дней с режимом неблагоприятных метеоусловий (НМУ). За первое полугодие 2025 года этот режим действовал 41 день, тогда как за аналогичный период текущего года — уже 140 дней. Разница существенна.
Как поясняет министр экологии края, столь заметное увеличение цифр напрямую связано с изменением нормативной базы. С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования к прогнозированию НМУ. Теперь прогноз разделяется на общий и специализированный. Именно 140 дней — это общий прогноз, который Среднесибирское УГМС теперь официально объявляет для всех населённых пунктов региона.
Основанием для введения режима служат погодные условия высокие температуры, слабый ветер, туман и неблагоприятное направление ветра — всё то, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Важно понимать: введение общего прогноза не означает, что воздух уже загрязнён. Это мера направлена на предотвращение критического накопления вредных веществ. Как только режим НМУ вводится, предприятия получают предписание и обязаны немедленно приступить к выполнению мероприятий по снижению выбросов.
Таким образом, статистика показывает не ухудшение экологической ситуации, а наоборот: чем больше дней объявляется режим НМУ, тем больше времени промышленные предприятия региона целенаправленно работают над сокращением своего воздействия на атмосферу.