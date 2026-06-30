В Красноярском крае стало в три раза больше дней с режимом НМУ

Как поясняет министр экологии края, столь заметное увеличение цифр напрямую связано с изменением нормативной базы. С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования к прогнозированию НМУ. Теперь прогноз разделяется на общий и специализированный. Именно 140 дней — это общий прогноз, который Среднесибирское УГМС теперь официально объявляет для всех населённых пунктов региона.