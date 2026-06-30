Белгородский завод сапфиров решил обанкротиться из-за долгов на 2,6 млрд рублей

По данным Rusprofile, ООО «БЗС “Монокристалл”» было зарегистрировано в городе Шебекино Белгородской области в феврале 1998 года. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредитель — ставропольское АО «Монокристалл», которое ранее принадлежало нидерландскому «Монокристалл Н. В.» и ставропольскому же АО «Концерн Энергомера». Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% предприятия. В 2025 году белгородский завод получил 855 млн руб. выручки (+45% к прошлому году, когда показатель составлял 588 млн руб.). При этом предприятие завершило прошлый год с убытком 86 млн руб. (в десять раз меньше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 820 млн руб.). Гендиректор — Дмитрий Петров.