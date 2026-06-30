«Ночью. Бесплатно»: интервью с художником Фоксом, который рисует лис

— Да, в первую очередь. Тут я могу рассказать. Он на меня вышел когда-то и попросил, чтобы я для его книги сделал иллюстрации. Я подумал: ладно, нарисую, что уж там — пишет творческий человек книгу. Но времени у меня особо не было, как раз переездом занимался, и я как-то про это подзабыл. И вот, через время выходит в калининградских СМИ публикация, где этот чувак рассказывает, что сотрудничает с Фоксом — и мы выпустили книгу. Я нахожу эту книгу: там на обложке мой рисунок с улицы и внутри несколько картинок исковерканных, перерисованных максимально, так скажем, криво, безобразно. И он продаёт эти книжки на Озоне, у него везде фото моих рисунков, продаёт мерч с моими криво скопированными принтами. Я посоветовался с юристом, у меня знакомый есть. В итоге написал этому автору досудебную претензию с расчётом, что он как-то выйдет на связь, захочет реально посотрудничать. Или чтобы он выплатил мне компенсацию. Он меня просто блокирует и выпускает вторую книгу. Мы с другом на презентацию анонимно пришли и попробовали там с этим писателем пообщаться.