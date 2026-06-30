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LRT в Астане официально переименуют: подписано постановление

Система легкорельсового транспорта (LRT) в Астане получила новое официальное название — Tarlan Astana.

Источник: Nur.kz

Постановление акима столицы

Аким столицы Женис Касымбек подписал соответствующее постановление. В документе указано, что решение принято в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.

Новое название для системы легкорельсового транспорта

Согласно постановлению, системе легкорельсового транспорта города Астаны присвоено наименование «Tarlan Astana». В документе также отмечено, что руководителю управления по развитию языков и архивного дела города поручено принять необходимые меры, вытекающие из данного постановления.

Общественная поддержка инициативы

Ранее инициативу о присвоении системе легкорельсового транспорта нового названия поддержали жители столицы, общественники и депутаты маслихата.