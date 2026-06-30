LRT в Астане официально переименуют: подписано постановление

Постановление акима столицы
Аким столицы Женис Касымбек подписал соответствующее постановление. В документе указано, что решение принято в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.
Новое название для системы легкорельсового транспорта
Согласно постановлению, системе легкорельсового транспорта города Астаны присвоено наименование «Tarlan Astana». В документе также отмечено, что руководителю управления по развитию языков и архивного дела города поручено принять необходимые меры, вытекающие из данного постановления.
Общественная поддержка инициативы
Ранее инициативу о присвоении системе легкорельсового транспорта нового названия поддержали жители столицы, общественники и депутаты маслихата.