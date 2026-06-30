LRT в Астане официально переименуют: подписано постановление

Аким столицы Женис Касымбек подписал соответствующее постановление. В документе указано, что решение принято в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.