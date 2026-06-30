Инвестор просит перенести въездную стелу в Нижнем Новгороде ради складов

Однако мэрия на земельном совете выступила против переноса исторической стелы и настаивает, что она должна хорошо просматриваться с трассы. Списание знака невозможно, заявил замдиректора городского департамента градразвития Сергей Корнилов. В этом случае, по словам главного архитектора региона Сергея Попова, смысла в реализации проекта нет.