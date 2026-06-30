Все недочеты в районе переулка Брянского в Хабаровске должны устранить до 13 июля

Об этом заявил мэр краевой столицы Сергей Кравчук по итогам проверки объекта. По его словам, в течение ближайшей недели там появятся дорожные знаки. Кроме того, застройщик, работающий в этом районе, вскоре должен обустроить там ливневую канализацию с насосным оборудованием, а также установить светофоры и нанести дорожную разметку на проезжей части. Напомним, что сквозное движение транспорта по переулку Брянскому от улицы Совхозной до Воронежского шоссе открылось еще 1 июня, но до сих пор там имеется ряд недочетов. На строительство этой дороги в новом микрорайоне «Северный парк» было выделено около 350 млн рублей. Протяженность новой дороги превышает 700 метров, она имеет три полосы, а вдоль нее появятся фонари, велодорожки и тротуары, а также светофоры на перекрестках с улицей Совхозной и Воронежским шоссе.