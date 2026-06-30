«Такого не наблюдали очень давно». В деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео

Белорусы сняли на видео рысь, которая пришла в деревню Логойского района. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
В Instagram* белоруска выложила видео, где рысь гуляет по кромке леса рядом с жилыми домами в деревне Закриничье Логойского района. Авторами ролика оказались соседи отца девушки, к которому она приезжает в гости.
По словам Ольги, было очень страшно. Рысь сначала увидели соседи, которые снимали гараж девушки, а также дерево, поваленное за ним, где и находилось животное.
— Поговаривают, что ей более двух лет, и такого в нашей деревне не наблюдали очень давно. Хотя в прошлом году видели детеныша рыси, но на этом все и закончилось, — приводит подробности белоруска.
Женщина добавляет, что очень переживает и за детей, и за домашних животных после появления хищника.
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