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«Такого не наблюдали очень давно». В деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео

Белорусы сняли на видео рысь, которая пришла в деревню Логойского района.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы сняли на видео рысь, которая пришла в деревню Логойского района. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».

В Instagram* белоруска выложила видео, где рысь гуляет по кромке леса рядом с жилыми домами в деревне Закриничье Логойского района. Авторами ролика оказались соседи отца девушки, к которому она приезжает в гости.

По словам Ольги, было очень страшно. Рысь сначала увидели соседи, которые снимали гараж девушки, а также дерево, поваленное за ним, где и находилось животное.

— Поговаривают, что ей более двух лет, и такого в нашей деревне не наблюдали очень давно. Хотя в прошлом году видели детеныша рыси, но на этом все и закончилось, — приводит подробности белоруска.

Женщина добавляет, что очень переживает и за детей, и за домашних животных после появления хищника.

Ранее под Минском медведь вышел прямо к людям: «И что теперь делать, как жить в деревне?».

Тем временем в Витебской области девочка встретила на даче медведя, когда вышла прогуляться: «Отдыхал среди деревьев».

Кстати, белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе: «Давай пирожок ему дадим».

А еще Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары.

Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.