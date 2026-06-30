В Красноярском крае экс-главу сельсовета заподозрили в махинациях с зарплатами на 400 тысяч рублей

Проверка показала, что в 2021 году в одном из сельсоветов Ермаковского района на работу оформили водителя. По документам он числился сотрудником, однако служебный автомобиль почти три года фактически не использовался. При этом в документах регулярно появлялись сведения о поездках, а работнику начисляли зарплату. Деньги поступали на его банковский счет, после чего, по данным прокуратуры, полностью переводились главе сельсовета. Таким образом из бюджета вывели более 400 тыс. рублей.