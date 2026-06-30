В Красноярском крае экс-главу сельсовета заподозрили в махинациях с зарплатами на 400 тысяч рублей

В Ермаковском округе по материалам прокурорской проверки возбудили три уголовных дела в отношении бывшего главы сельсовета. Его подозревают в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Проверка показала, что в 2021 году в одном из сельсоветов Ермаковского района на работу оформили водителя. По документам он числился сотрудником, однако служебный автомобиль почти три года фактически не использовался. При этом в документах регулярно появлялись сведения о поездках, а работнику начисляли зарплату. Деньги поступали на его банковский счет, после чего, по данным прокуратуры, полностью переводились главе сельсовета. Таким образом из бюджета вывели более 400 тыс. рублей.
Позже, как установила прокуратура, на должность приняли другую сотрудницу. Она также числилась в кадровых документах, но фактически работу не выполняла. Зарплату начисляли по аналогичной схеме, а деньги возвращались руководителю. Кроме того, бывший глава сельсовета заключал муниципальные контракты на противопожарные мероприятия с первым «водителем». По документам работы выполнял подрядчик, однако фактически их делал другой человек и без оплаты. Деньги снова перечислялись фиктивному исполнителю, а затем переводились главе сельсовета.
После выявления нарушений бывший чиновник заявил, что тратил полученные средства на нужды села, в том числе ремонт техники и благоустройство. Однако эти доводы были опровергнуты во время проверки. По материалам прокуратуры в отношении бывшего главы сельсовета возбудили три уголовных дела о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.
Расследование находится на контроле прокуратуры.