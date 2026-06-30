В поселке Вторая Пятилетка сдан первый объект федерального проекта «Вода России»

— Я живу здесь с рождения, — вспоминает жительница поселка Вторая Пятилетка, где проходили работы. — У нас везде — речки, озера. Школьниками мы ходили в походы, ловили рыбу на берегу. Здесь были пляжи. На Волгу мы наведывались только в конце лета, потому что вода в ней прогревалась лишь к августу. Из Волгограда люди приезжали на дачи и турбазы. Показывала дочери на фото дамбу, где мы раньше купались. И она очень удивилась, потому что в первый раз увидела там воду, а вокруг — зеленые деревья.