В поселке Вторая Пятилетка сдан первый объект федерального проекта «Вода России»

В Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения (ВПС) на протоке, являющейся частью Волго-Ахтубинской поймы. Это первый в стране объект, построенный в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
— Я живу здесь с рождения, — вспоминает жительница поселка Вторая Пятилетка, где проходили работы. — У нас везде — речки, озера. Школьниками мы ходили в походы, ловили рыбу на берегу. Здесь были пляжи. На Волгу мы наведывались только в конце лета, потому что вода в ней прогревалась лишь к августу. Из Волгограда люди приезжали на дачи и турбазы. Показывала дочери на фото дамбу, где мы раньше купались. И она очень удивилась, потому что в первый раз увидела там воду, а вокруг — зеленые деревья.
По ее словам в конце 90-х — начале 2000-х ситуация с водой стала ухудшаться: речки обмелели, а потом и вовсе высохли. Дачное сообщество начало распадаться, участки пришли в запустение. Одна характерная деталь: весь поселок окружен деревьями, среди которых встречаются и многолетние дубы. Когда пересохли речки, дубы тоже высыхали и падали во дворы. Но в последние годы ситуация стала меняться к лучшему.
Волго-Ахтубинская пойма расположена между руслом Волги и ее рукавом Ахтубой. Одной из ключевых экологических проблем Нижнего Поволжья стало ее пересыхание. Раньше каждую весну эта местность заливалась водой. В середине ХХ века сток Волги зарегулировали каскадом ГЭС и водохранилищ. Междуречье стало недополучать влагу. Даже в многоводные годы пойма не заполнялась целиком, потому что протоки и ерики заилились, заросли и забились мусором. Озера пересохли. К уничтожению экосистемы приложили руку и местные жители. Появилось немало самодельных дамб: чтобы пользоваться водой, предприимчивые граждане перекрывали русло. А что дальше по течению, их не заботило. Между тем централизованного водоснабжения в пойме до сих пор нет, жители ее накопали колодцев, чтобы добывать драгоценный ресурс.
Уже несколько лет в Волгоградской области идет расчистка и углубление водоемов, возводятся ВПС. Их суть в том, что в паводок высокая вода заходит из Волги, после чего створки закрывают. И вода не уходит обратно, а остается в пойме. По данным пресс-службы Росводресурсов, к 2030 году здесь планируется возвести в общей сложности 72 ВПС. Кстати, 74 уже построили ранее. Первый объект на протоке, ведущей к ерику Грязному, осмотрела и приняла федеральная комиссия.
— Работы выполнены качественно, — отметил заместитель директора Центррегионводхоза Федор Матвеенков. — «Вода России» является продолжением программы защиты Волги. Обводнение поймы улучшит качество жизни населения. Сроки соблюдаются, средства федерального бюджета используются эффективно. Для 200 тысяч жителей поменяется микроклимат.
Пропускная способность нового гидросооружения составляет 14 кубометров воды в секунду. Здесь же, в Среднеахтубинском районе, в этом году будет завершен еще один объект максимальной пропускной способностью 18 кубометров в секунду. Суммарная стоимость работ вместе с подготовкой проекта — 80 миллионов рублей, из которых 31,4 миллиона — средства федерального бюджета.
— Мы начали работать в прошлом июне после паводка. Провели расчистку русла, монтаж трубы, укрепили откосы, чтобы создать для воды барьер, — рассказывает директор по строительству подрядной организации Марина Марушкина. — Когда мы пришли сюда, здесь была обычная труба диаметром 30 сантиметров, засоренная ветками. Пропускная способность была минимальной.
Пока здесь сухой желоб. Вода хлынет в него во время следующего половодья. Это улучшит гидрологический режим всей северной части междуречья.
Вода придет сюда следующей весной. Фото: Роман Мерзляков/РГ.
Эксперты подтвердили наполняемость поймы в этом году почти на 90 процентов. За предыдущие годы в ней расчистили 270 километров водных объектов.
— Спецпопуск в текущем году составил 120 кубокилометров. Это та норма, к которой мы всегда должны стремиться, — отметил заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин. — По сравнению с прошлым годом объем в два раза больше. Строительство обводного канала, конечно, устранило бы маловодье, поток шел бы напрямую из водохранилища, минуя волгоградский гидроузел. Пока это только в планах. Проектные изыскания провели, получили положительное заключение главгосэкспертизы. Сегодня идет поиск источников финансирования.
Из значимых экологических мероприятий также выделим то, что в Жирновском районе начали второй этап расчистки реки Медведицы, одного из притоков Дона. Углубление ее русла, начатое в 2022 году, должны завершить в 2028-м.
— Уже расчищены участки протяженностью 15 километров в трех муниципальных районах Волгоградской области, — говорит заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Наталья Гладкова. — Второй этап работ проводится на участках, расположенных выше по руслу реки, что обеспечивает комплексный подход к восстановлению водного объекта и оздоровлению экологической обстановки в прилегающей местности. Подобные масштабные работы на реке Медведица в границах Волгоградской области проводятся впервые.
Они положительно скажутся на условиях жизни 28 тысяч человек. Федеральное финансирование второго этапа составляет 162,8 миллиона рублей.