Бонус от государства: какую помощь получают семьи с детьми в России

Молодые, многодетные, растущие — в нашей стране, по данным Министерства труда и социальной защиты, около 24,5 млн семей, в них более 30 млн детей. А число многодетных приблизилось к 2,9 млн. При поддержке национального проекта «Семья» реализуется более десяти основных федеральных мер господдержки и региональные демографические программы. Это, к примеру, материнский капитал, социальный контракт, прокат предметов первой необходимости для новорожденных, а также новая семейная выплата, заявление на которую начали принимать с 1 июня 2026 года.
Рассказываем подробнее, как помощь от государства становится подспорьем для многих россиян с детьми.
Поддержка для миллионов.
С начала июня, по сведениям Минтруда, в Социальный фонд России поступило почти два миллиона заявлений о предоставлении ежегодной семейной выплаты. Такой поддержкой теперь могут воспользоваться работающие мамы, папы или опекуны с двумя и более детьми. Они получат выплату, если средний доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Почти 2 млн заявлений о предоставлении ежегодной семейной выплаты поступило в Соцфонд с начала июня.
«По заявлению родителей сумма подоходного налога, который был уплачен с заработной платы, денежного довольствия, предпринимательского дохода, пересчитывается по ставке 6%. А разницу Социальный фонд возвращает единым платежом. Полученные семьями стандартные, социальные, основные имущественные вычеты на детей на сумму выплаты не влияют. То есть если родители, например, купили квартиру или воспользовались имущественным вычетом или оформили социальный вычет на образование ребенку, то сумма семейной налоговой выплаты не уменьшится», — рассказала на встрече с главой государства заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
По предварительным расчетам, новую налоговую выплату за 2025 год получат более 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 11 млн детей младше 18 лет. Если сын или дочь учатся очно и пока не работают, мера поддержки касается и их — до достижения 23 лет.
«По ситуации на 19 июня в Социальный фонд России поступило свыше 1,8 миллиона заявлений. Выплаты уже назначены 363,7 тысячи граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.
В качестве примера он привел данные о ходе выплат в ЯНАО — в этом регионе их назначили уже более чем 2 тысячам семей, в которых свыше 5,5 тысячи детей.
Хорошее подспорье.
Подать заявление о назначении выплаты за 2025 год можно до 1 октября двумя способами: онлайн через портал «Госуслуги», лично через клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр. Документы рассматривают в течение 10 рабочих дней, в отдельных случаях срок могут продлить до 30 рабочих дней. После назначения выплаты средства перечисляют в течение пяти рабочих дней.
Подать заявление на получение семейной выплаты можно лично или онлайн до 1 октября.
Среди тех, кто уже оформил новую выплату, — жительница Белгорода Людмила Маркова. Она подала заявление 1 июня через портал «Госуслуги», чтобы сэкономить время, и была приятно удивлена скоростью работы системы.
Уже на следующий день, 2 июня, статус заявления изменился на «одобрено». А еще через два дня деньги в полном объеме поступили на банковский счет.
«Для нашей семьи эти средства стали настоящим подспорьем. Мы их восприняли как своего рода “социальный кешбэк”, такой приятный бонус от государства. Планируем направить эти деньги на летний отдых детей и покупку новой одежды к учебному году», — поделилась мыслями Людмила.
Напрокат и бесплатно.
При поддержке нацпроекта «Семья» уже более чем в трети регионов России работают социальные пункты проката предметов первой необходимости для малышей. Эти полезные сервисы чаще всего открывают на базе комплексных центров соцобслуживания населения.
Чтобы взять на время кроватку, автокресло, коляску-трансформер, ванну для купания, детские весы, стул для кормления и другие нужные вещи, достаточно написать заявление и предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие категорию получателей. Среди них — студенты, молодые, малообеспеченные или многодетные семьи, а также одинокие мамы и папы, родители детей с инвалидностью и семьи участников специальной военной операции.
В Томске такой пункт проката заработал год назад на базе центра «Малышок» и центра социальной помощи семье и детям «Детство». С момента открытия его услугами воспользовались около 800 семей с детьми до двух лет. В областном департаменте по вопросам семьи и детей рассказали, что чаще всего за услугой обращаются молодые и многодетные семьи. Жителям отдаленных районов вещи доставляют бесплатно.
Для поддержки семей в России открывают пункты проката предметов первой необходимости для малышей.
Сейчас в пункте проката можно взять кроватки с матрасом, пеленальные столики, стульчики для кормления, манежи, ходунки, автокресла, электронные весы, шезлонги, видеоняни. Все предметы в исправном состоянии, а перед выдачей обязательно проходят санитарную обработку.
«Пункты проката — реальная помощь семьям в тот период, когда расходы на малыша особенно ощутимы. Около десяти семей уже обращались в пункты до пяти раз, возвращая ставшие неактуальными предметы и получая те, что нужны на новом этапе развития ребенка. Это значит, что механизм работает, помогает экономить семейный бюджет и при этом обеспечивать детей всем необходимым», — отметила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Наталья Извекова.
Популярнее всего коляски для новорожденных и прогулочные — они упоминаются практически в каждой заявке. Есть в пункте проката и коляски для близнецов. Вдобавок центр «Малышок» недавно закупил дополнительно 100 детских автолюлек и столько же автокресел, поскольку спрос на них тоже большой, а все имевшиеся находятся на руках.
Томичка Анна Ковалева, мама двоих детей, рассказала, что очень рада такой помощи: «Впервые я обратилась в пункт проката, когда старшей дочке был годик — взяла прогулочную коляску и видеоняню. А с рождением второго ребенка пришла за люлькой и шезлонгом. Все вещи чистые, в хорошем состоянии, специалисты всегда подскажут, что лучше подойдет. Очень удобно, что меняют предметы по мере необходимости — не приходится покупать то, что нужно всего несколько месяцев».
Без отрыва от учебы.
В университетах и институтах России учатся около 60 тысяч студенческих семей, и уже половина из них — молодые родители. Господдержка помогает им получать образование, совмещая учебу с заботами о ребенке.
Геннадий и Лиана Вайбли учатся в Пензенском государственном университете. Их дочери Мире девять месяцев. Молодые мама и папа смогли воспользоваться уже несколькими федеральными и региональными мерами.
«Как студенты мединститута и как молодые родители мы благодарны за такую систему поддержки семей. Отдельное спасибо за региональную выплату по беременности — эти 100 тысяч рублей стали хорошим капиталом к рождению малышки», — рассказали Геннадий и Лиана.
Помимо этого, семья Вайбли получила материнский капитал и взяла бесплатно вещи для дочки в пункте проката предметов первой необходимости для новорожденных.
Очень важной для молодой семьи стала и возможность брать ребенка с собой в вуз. В ноябре прошлого года там открылась комната матери и ребенка. Там можно переодеть, умыть и покормить малыша. Такие пространства есть еще в трех пензенских университетах. Кроме того, в учебных заведениях созданы группы кратковременного пребывания, где воспитатели занимаются с детьми постарше, пока родители заняты на лекциях и экзаменах.
Отметим, что во всех пензенских вузах действуют службы поддержки молодых семей. Их специалисты помогают в первоочередном порядке получить места в семейных секциях общежитий, при необходимости перевестись на индивидуальный учебный план, оформить документы для получения льгот, а также получить консультацию юриста или психолога.
А мы напоминаем, что приоритет национального проекта «Семья» — поддерживать родителей с детьми, в том числе многодетных, заботиться о репродуктивном здоровье россиян. Также в нацпроект входят инициативы, посвященные активному долголетию и качественному уходу за людьми старшего возраста. Не менее важное направление — модернизация библиотек, театров, музеев. Совместное знакомство с культурными традициями и современным искусством объединяет поколения и укрепляет семейные ценности.