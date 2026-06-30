Бонус от государства: какую помощь получают семьи с детьми в России

Томичка Анна Ковалева, мама двоих детей, рассказала, что очень рада такой помощи: «Впервые я обратилась в пункт проката, когда старшей дочке был годик — взяла прогулочную коляску и видеоняню. А с рождением второго ребенка пришла за люлькой и шезлонгом. Все вещи чистые, в хорошем состоянии, специалисты всегда подскажут, что лучше подойдет. Очень удобно, что меняют предметы по мере необходимости — не приходится покупать то, что нужно всего несколько месяцев».