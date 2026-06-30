В Красноярске начнут обновлять Центральную набережную

Основная задача работ, обновить прогулочную зону и сделать ее удобнее для пешеходов и велосипедистов. За счет разных покрытий, брусчатки и асфальта, на набережной визуально разделят пешеходную часть и велодорожку. Также появятся знаки и разметка. Кроме того, на участке планируют заменить наружные светильники, чтобы улучшить освещение в темное время суток. Уличную мебель, детские площадки и озеленение сохранят.