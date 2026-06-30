В Красноярске начнут обновлять Центральную набережную

В Красноярске 1 июля начнется обновление Центральной набережной. К 400-летию города планируют привести в порядок участок протяженностью 2,5 км. Об этом сообщил Сергей Верещагин.
Основная задача работ, обновить прогулочную зону и сделать ее удобнее для пешеходов и велосипедистов. За счет разных покрытий, брусчатки и асфальта, на набережной визуально разделят пешеходную часть и велодорожку. Также появятся знаки и разметка. Кроме того, на участке планируют заменить наружные светильники, чтобы улучшить освещение в темное время суток. Уличную мебель, детские площадки и озеленение сохранят.
Первый этап работ пройдет от Коммунального моста до улицы Сурикова. После этого подрядчик перейдет на следующий участок, до здания на улице Дубровинского, 1и, где расположен национальный центр «Россия». На время ремонта пешеходная зона на набережной будет сужена.
В мэрии отметили, что Центральная набережная остается одним из главных общественных пространств Красноярска, поэтому за соблюдением графика работ будут следить особенно внимательно.