17-летнего нижегородца обвиняют в публичном призыве к терроризму

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, молодой человек разместил в одном из мессенджеров 10 изображений, которые пропагандировали терроризм. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол об административном правонарушении за демонстрацию атрибутики запрещенных организаций.