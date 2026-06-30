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17-летнего нижегородца обвиняют в публичном призыве к терроризму

Он разместил в Интернете изображения, оправдывающие запрещенную деятельность.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области 17-летний житель Сосновского района публично призывал к терроризму, размещая изображения в Интернете. Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ совместно с полицией региона.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, молодой человек разместил в одном из мессенджеров 10 изображений, которые пропагандировали терроризм. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол об административном правонарушении за демонстрацию атрибутики запрещенных организаций.

В настоящее время специалисты проверяют причастность подозреваемого к иным преступлениям, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных соучастников.