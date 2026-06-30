Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследователи рассказали, во что россияне стали инвестировать деньги чаще всего

Здоровье стало самой популярной категорией инвестиций в себя у россиян в 2026 году.

Здоровье стало самой популярной категорией инвестиций в себя у россиян в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».

О расходах на здоровье, психологическое состояние, отдых, спорт и другие практики для улучшения качества жизни заявили 34% опрошенных. Годом ранее таких было 18%. За год россияне стали в два раза чаще вкладываться в качество сна. Доля таких респондентов выросла с 4% до 8%. Речь идет о покупке умных устройств для мониторинга сна, консультациях сомнологов, приложениях для медитации и восстановления.

Почти треть участников опроса, 31%, регулярно тратят деньги на медицинские обследования, витамины, профилактику заболеваний и консультации специалистов. Еще 22% вкладываются в спорт и физическую активность. На психологическое благополучие средства направляют 17% респондентов. В 2025 году таких было 11%.

Средние ежемесячные расходы на поддержание физического и душевного здоровья за год выросли с 9,8 тыс. до 11,5 тыс. рублей. Опрос провели в июне 2026 года. В нем приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.