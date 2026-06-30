Исследователи рассказали, во что россияне стали инвестировать деньги чаще всего

Здоровье стало самой популярной категорией инвестиций в себя у россиян в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».
О расходах на здоровье, психологическое состояние, отдых, спорт и другие практики для улучшения качества жизни заявили 34% опрошенных. Годом ранее таких было 18%. За год россияне стали в два раза чаще вкладываться в качество сна. Доля таких респондентов выросла с 4% до 8%. Речь идет о покупке умных устройств для мониторинга сна, консультациях сомнологов, приложениях для медитации и восстановления.
Почти треть участников опроса, 31%, регулярно тратят деньги на медицинские обследования, витамины, профилактику заболеваний и консультации специалистов. Еще 22% вкладываются в спорт и физическую активность. На психологическое благополучие средства направляют 17% респондентов. В 2025 году таких было 11%.
Средние ежемесячные расходы на поддержание физического и душевного здоровья за год выросли с 9,8 тыс. до 11,5 тыс. рублей. Опрос провели в июне 2026 года. В нем приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.