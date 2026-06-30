Исследователи рассказали, во что россияне стали инвестировать деньги чаще всего

О расходах на здоровье, психологическое состояние, отдых, спорт и другие практики для улучшения качества жизни заявили 34% опрошенных. Годом ранее таких было 18%. За год россияне стали в два раза чаще вкладываться в качество сна. Доля таких респондентов выросла с 4% до 8%. Речь идет о покупке умных устройств для мониторинга сна, консультациях сомнологов, приложениях для медитации и восстановления.