Кравцов сообщил, что уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня — иностранные языки (устную часть) и информатика.