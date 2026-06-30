Готовность волгоградского ЖКХ к отопительному сезону составляет 23 процента

Подготовку объектов коммунальной инфраструктуры Волгоградской области к осенне-зимнему периоду обсудили на совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Работы идут в плановом порядке, готовность системы на данный момент составляет 23 процента.
Предстоит подготовить к холодному сезону более 12 тысяч многоквартирных домов, свыше пяти тысяч объектов социальной сферы, 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 19 тысяч объектов ЖКХ.
Глава региона поставил ряд задач: все потребители тепловой энергии и управляющие организации должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября, территориальные сетевые и ресурсоснабжающие организации — до 1 ноября, а муниципальные образования — до 20 ноября. Особое внимание уделить комплексной безопасности объектов жизнеобеспечения.
Также в сфере ЖКХ региона необходимо продолжить реализацию инвестпроектов, модернизацию инфраструктуры. Так, сегодня до начала совещания Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко оценил ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе котельной. Это повысит надежность теплоснабжения в квартирах более 32 тысяч жителей, а также в 18 детских садах, 16 школах, девяти лечебных учреждениях.
Котельная № 82 была введена в эксплуатацию в 1967 году, последний раз ремонт оборудования проводили еще в начале 2000-х годов. За последние три года здесь модернизировали все котельные агрегаты, установили новые дымовые трубы, отремонтировали оборудование химводоподготовки и деаэрации. Все это позволит надежно эксплуатировать оборудование в течение ближайших 10−15 лет.
«Сфера ЖКХ по технологическому содержанию и социальной нагрузке — одна из сложнейших в народном хозяйстве. Поэтому решать задачи в данной отрасли необходимо на системной, последовательной основе, чем мы и занимаемся, — подчеркнул Андрей Бочаров. — За последние десять лет мы направили в систему ЖКХ более 75 миллиардов рублей из различных источников, определились с планами, направлениями работы. И сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40 процентов. Но мы при этом понимаем, что у нас еще много “узких” мест, где необходимо продолжать работу: это и сети, и оборудование, и создание условий для работы сотрудников ЖКХ».
С начала 2026 года новые блочно-модульные котельные введены в эксплуатацию в Суровикинском районе, а также в Волгограде — на улицах Кубанской, Балонина, Дорожной, Карской, Качинцев. Продолжается строительство объектов в Городище, а также в областном центре: в Ворошиловском районе, поселках ГЭС, Водстрой и Водники.