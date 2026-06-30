Готовность волгоградского ЖКХ к отопительному сезону составляет 23 процента

«Сфера ЖКХ по технологическому содержанию и социальной нагрузке — одна из сложнейших в народном хозяйстве. Поэтому решать задачи в данной отрасли необходимо на системной, последовательной основе, чем мы и занимаемся, — подчеркнул Андрей Бочаров. — За последние десять лет мы направили в систему ЖКХ более 75 миллиардов рублей из различных источников, определились с планами, направлениями работы. И сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40 процентов. Но мы при этом понимаем, что у нас еще много “узких” мест, где необходимо продолжать работу: это и сети, и оборудование, и создание условий для работы сотрудников ЖКХ».