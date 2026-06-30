«А можно включить кондишку?»: в мэрии объяснили, почему не во всех автобусах Калининграда комфортно в жару

В мэрии утверждают, что обязательной температурной нормы для транспорта сейчас нет. В социальном стандарте обслуживания Минтранса РФ только рекомендуется, чтобы в салоне было не более 25 градусов, если среднесуточная температура на улице превышает 20 градусов.