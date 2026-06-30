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«А можно включить кондишку?»: в мэрии объяснили, почему не во всех автобусах Калининграда комфортно в жару

Системы охлаждения имеются во всех троллейбусах и 20% маршруток.

Источник: Клопс.ru

В калининградском общественном транспорте только троллейбусы на 100% оборудованы кондиционерами. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Большая часть автобусов также укомплектована. А вот в маршрутках такие удобства встретишь нечасто: в муниципальных контрактах не было требования о наличии сплит-систем.

По данным перевозчиков, из 224 единиц дизельных транспортных средств на линии работает 203, оборудованные кондиционерами. Остальные находятся на длительном ремонте: проблема связана с отсутствием запчастей для систем иностранного производства.

Доля транспорта с исправными кондиционерами сейчас составляет:

автобусы — 70% (203 единицы); маршрутки — 20% (21); троллейбусы — 100% (33); трамваи — 80% (16).

По сравнению с летом 2025 года ситуация улучшилась. Тогда исправные кондиционеры были в 67% автобусов, 17% микриков и 45% троллейбусов. У трамваев показатель не изменился. В 2026 году не планируют увеличивать число такого транспорта: финансирование не предусмотрено.

В мэрии утверждают, что обязательной температурной нормы для транспорта сейчас нет. В социальном стандарте обслуживания Минтранса РФ только рекомендуется, чтобы в салоне было не более 25 градусов, если среднесуточная температура на улице превышает 20 градусов.

Весной перевозчиков уведомили, что в жару кондиционеры должны быть включены. Если сплит-системы нет, нужно обеспечить исправную работу всех окон и люков.

Пожаловаться на неисправный или отключённый кондиционер в автобусе, трамвае или троллейбусе можно на горячую линию по работе общественного транспорта Калининграда +7 (4012) 33−88−68.

Пассажиры «Ласточек» пожаловались на неработающие кондиционеры.

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