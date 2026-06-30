«Рыдала от счастья, что столько людей помогло»: мама мальчика, выпавшего из окна в Советске, рассказала о лечении сына

Когда всё это случилось и мы попали в больницу, я не знала, что делать и куда бежать: было состояние безвыходности, — со слезами делится Анастасия. — У меня нет родителей, в Калининграде ни одного родственника. Мы с мужем переехали сюда с Дальнего Востока, но после развода, по сути, я осталась вдвоём с Павликом".