В Челябинске появится сквер имени пилота «Бурана» Юрия Шеффера

Герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Шеффер (1947−2001) родился в Челябинске и посещал местный аэроклуб, что и открыло ему дорогу в небо. В конце 1980-х гг. летчика готовили в космонавты: он прошел подготовку по программе «Буран» и должен был стать первым пилотом советского космического челнока, но программа была свернута и фактически в космос Шеффер так и не полетел.