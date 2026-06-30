С начала 2026 года в Приморье родилось свыше 5,4 тысячи детей

Уточняется, что первенцами стали 2157 младенцев, вторыми в семье — еще 1758. При этом в Приморье продолжает расти число многодетных семей. С начала года в регионе родились 973 ребенка, которые стали третьими у своих родителей. Еще 525 малышей стали четвертыми или последующими в семье детьми.