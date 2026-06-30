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С начала 2026 года в Приморье родилось свыше 5,4 тысячи детей

Больше всего малышей появилось на свет в январе.

Свыше 5,4 тыс. детей появились на свет с начала 2026 года на территории Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Создание комфортных условий для рождения и воспитания малышей отвечает целям и задачам нацпроект «Семья».

Уточняется, что первенцами стали 2157 младенцев, вторыми в семье — еще 1758. При этом в Приморье продолжает расти число многодетных семей. С начала года в регионе родились 973 ребенка, которые стали третьими у своих родителей. Еще 525 малышей стали четвертыми или последующими в семье детьми.

Больше всего новорожденных в Приморье было зафиксировано в январе. В этом месяце, в частности, появились на свет 1183 ребенка. Чуть меньше было зафиксировано в мае — 1135 малышей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.