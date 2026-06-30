В Красноярске представили графический роман по опере «Тэа»

Опера Владимира Ребикова была написана в 1904 году, но более 100 лет оставалась только нотным текстом. Теперь произведение впервые поставят на сцене в родном городе композитора. «Тэа» представляет собой музыкально-психологическую драму о девушке, заточенной в замке над морем. Героиня не знает людей и человеческих чувств, пока ее покой не нарушает встреча с юношей.