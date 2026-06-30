В Красноярске представили графический роман по опере «Тэа»

В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского состоится мировая премьера постановки «Тэа». Спектакль покажут 3 июля в 19:00. Специальный показ для держателей «Пушкинской карты» пройдет 2 июля в 18:00.
Дополнением к премьере стал графический роман по либретто оперы. В театре отмечают, что это первый подобный опыт в России. Дизайнер театра Любовь Ходякова вручную создала рисованную версию сюжета с помощью карандашей и кистей. Графический роман должен помочь зрителям заранее разобраться в истории и стать визуальным мостом между академическим искусством и молодой аудиторией.
Опера Владимира Ребикова была написана в 1904 году, но более 100 лет оставалась только нотным текстом. Теперь произведение впервые поставят на сцене в родном городе композитора. «Тэа» представляет собой музыкально-психологическую драму о девушке, заточенной в замке над морем. Героиня не знает людей и человеческих чувств, пока ее покой не нарушает встреча с юношей.
В современной постановке московского режиссера Александра Гинзбурга символистский сюжет перенесли в цифровую реальность. Замок превратился в крепость из гаджетов и информационного шума, а история любви стала разговором о цифровом одиночестве. Спектакль рассчитан в том числе на молодую аудиторию. Его хронометраж составит около 50 минут.