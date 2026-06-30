В Хабаровском крае компания загрязнила реки при добыче золота

Проверка показала, что во время работ была загрязнена река Якчи. Лабораторные исследования выявили превышение содержания взвешенных веществ в воде более чем в 100 раз. Загрязнение распространилось и на реку Хор. Кроме того, на участке недропользования обнаружили бытовые отходы.