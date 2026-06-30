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В Хабаровском крае компания загрязнила реки при добыче золота

Содержание взвешенных веществ в воде превысило норму более чем в 100 раз.

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба с предприятия, занимавшегося добычей золота в районе имени Лазо, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверка показала, что во время работ была загрязнена река Якчи. Лабораторные исследования выявили превышение содержания взвешенных веществ в воде более чем в 100 раз. Загрязнение распространилось и на реку Хор. Кроме того, на участке недропользования обнаружили бытовые отходы.

Размер ущерба, причинённого водному объекту, составил 1 млн 88 тыс. рублей. Суд обязал компанию возместить эту сумму, однако решение пока не вступило в законную силу.

Ранее предприятие уже привлекалось к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Общая сумма назначенных штрафов составила 550 тысяч рублей.