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Красный уровень опасности опять объявлен в Беларуси из-за жары

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на среду 1 июля, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 74% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

«В дневные часы 1 июля на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит +30…+34°С, по юго-западу +35…+37°С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в белорусской столице воздух прогреется до +30…+32°С.

В среду в стране установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град.

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый, местами ожидается шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха в ночные часы составит +17…+22°С, а по северу республики — +12…+16°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +27°С по северо-востоку до +37°С по юго-западу Беларуси.