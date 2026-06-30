Красный уровень опасности опять объявлен в Беларуси из-за жары

«В дневные часы 1 июля на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит +30…+34°С, по юго-западу +35…+37°С», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в белорусской столице воздух прогреется до +30…+32°С.
В среду в стране установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град.
Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый, местами ожидается шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха в ночные часы составит +17…+22°С, а по северу республики — +12…+16°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +27°С по северо-востоку до +37°С по юго-западу Беларуси.