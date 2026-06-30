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Почетная жительница Красноярска Нина Качанова отметила вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100 лет в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Почетная жительница Красноярска Нина Александровна Качанова отметила сотый день рождения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нина Качанова родилась в Ярославле. Великую Отечественную войну она встретила на военном заводе. Вскоре ушла на фронт — трудилась санитаркой. После Победы Нина Александровна уехала на Дальний Восток. Там она выучилась на бухгалтера, а затем переехала с мужем в Красноярск.

Ныне почетная горожанка проживает в Октябрьском районе. У нее большая семья: восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков.

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