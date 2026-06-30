Почетная жительница Красноярска Нина Качанова отметила вековой юбилей

Нина Качанова родилась в Ярославле. Великую Отечественную войну она встретила на военном заводе. Вскоре ушла на фронт — трудилась санитаркой. После Победы Нина Александровна уехала на Дальний Восток. Там она выучилась на бухгалтера, а затем переехала с мужем в Красноярск.