Почетная жительница Красноярска Нина Качанова отметила вековой юбилей

Почетная жительница Красноярска Нина Александровна Качанова отметила сотый день рождения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Нина Качанова родилась в Ярославле. Великую Отечественную войну она встретила на военном заводе. Вскоре ушла на фронт — трудилась санитаркой. После Победы Нина Александровна уехала на Дальний Восток. Там она выучилась на бухгалтера, а затем переехала с мужем в Красноярск.
Ныне почетная горожанка проживает в Октябрьском районе. У нее большая семья: восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков.
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