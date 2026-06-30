На юге Красноярского края зацвели редкие венерины башмачки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Шушенский бор» началось цветение венериных башмачков — одних из самых редких и красивых дикорастущих орхидей.
На территории парка можно встретить сразу четыре краснокнижных вида: башмачок настоящий, крупноцветковый, капельный и вздутый.
Свое название растение получило благодаря необычной форме цветка, напоминающей маленькую туфельку. Согласно древнеримской легенде, именно такую туфельку однажды потеряла богиня Венера, а на месте ее падения вырос необычный цветок.
Каждый вид отличается окраской и ароматом. Цветки могут быть желтыми, белыми с бордовыми крапинками или насыщенно-малиновыми, а их запах напоминает ваниль, карамель, спелые персики или лесную малину.
Специалисты отмечают, что венерин башмачок отличается очень медленным развитием. От прорастания семени до первого цветения проходит от 15 до 18 лет. Любое повреждение растения или его корневой системы может привести к тому, что оно так и не зацветет.
Из-за сокращения численности все виды венериных башмачков занесены в Красную книгу. Сотрудники Объединенной дирекции призывают посетителей не срывать редкие цветы и не повреждать места их произрастания.