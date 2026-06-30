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Прощание с нижегородским математиком Аллой Барановой состоится 1 июля

Доцент кафедры теоретической механики ННГАСУ Алла Баранова скончалась на 88-м году жизни 28 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Доцент кафедры теоретической механики ННГАСУ Алла Баранова скончалась на 88-м году жизни 28 июня. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Алла Сергеевна была кандидатом физико-математических наук — она более 40 лет проработала в ННГАСУ. После выхода на пенсию педагог помогала нижегородским школьникам готовиться к экзаменам по физике и математике.

«Коллеги и выпускники запомнят ее как мудрого наставника, требовательного преподавателя и человека с большой душой», — добавили в пресс-службе вуза.

Прощание с педагогом состоится в 11:00 1 июля на Бугровском кладбище.

Напомним, нижегородский детский хирург Виктор Николайчук скончался 18 июня.