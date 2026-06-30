Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае остается напряженной, но ситуацию удалось переломить

За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 33,4 тыс. га, еще 16 возгораний локализовали на площади 55 тыс. га — распространение огня на этих участках удалось остановить. Об этом доложил зампредседателя правительства региона Леонид Шорохов на расширенном оперативном совещании.
Губернатор Михаил Котюков отметил, что обстановка с лесными пожарами в крае остается напряженной, но ситуацию удалось переломить:
«Уже несколько дней подряд количество ликвидированных пожаров превышает число новых очагов. Это значит, что принимаемые меры дают результат. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Привлекаем дополнительные силы и технику, в том числе авиацию. С сегодняшнего дня еще два вертолета Ми-8 МЧС России усилили группировку на севере».
Глава края призвал не расслабляться, так как прогноз погоды по-прежнему непростой и все риски сохраняются. Он поручил продолжить ежедневную штабную работу и оперативно реагировать на изменение обстановки. Главам муниципальных образований необходимо внимательно следить за ситуацией на местах: вести активную профилактическую работу с жителями, чтобы не допустить новых возгораний по вине людей, и оказывать поддержку формированиям спасателей, которые работают в территориях.
Всего в ликвидации возгораний в лесах задействованы свыше 2000 человек. Вместе со специалистами авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра в тушении участвуют межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, республик Коми, Хакасии, Якутии и Карелии. Помощь оказывают лесопользователи.
В переброске сил и средств, а также патрулировании территории задействовано 32 воздушных судна, в том числе вертолеты с водосливными устройствами. Для мониторинга ситуации и кромок пожаров используют беспилотники, для искусственного вызывания осадков при наличии ресурсной облачности — самолет-зондировщик Ан-26. В переброске групп задействован и водный транспорт.
По оперативной информации на утро 30 июня, в крае зарегистрировано 167 лесных пожаров. Больше всего очагов — на севере: в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Возникли они из-за гроз. Угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах, их посещение ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.