Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае остается напряженной, но ситуацию удалось переломить

Глава края призвал не расслабляться, так как прогноз погоды по-прежнему непростой и все риски сохраняются. Он поручил продолжить ежедневную штабную работу и оперативно реагировать на изменение обстановки. Главам муниципальных образований необходимо внимательно следить за ситуацией на местах: вести активную профилактическую работу с жителями, чтобы не допустить новых возгораний по вине людей, и оказывать поддержку формированиям спасателей, которые работают в территориях.