Исследование: кроссоверы и внедорожники оказались самыми «долгоиграющими» у калининградцев

В категории SUV (от англ. Sport Utility Vehicle — кроссоверы и внедорожники) дольше всего не расстаются с Suzuki Jimny и УАЗ Hunter — в среднем по 7,6 года. В топ также вошли Suzuki SX4 и SsangYong Kyron — по 7,4 года, Great Wall Hover H3 и Great Wall Hover H5 — по 7,3 года. SsangYong Actyon держат около 7,1 года, Opel Mokka и Chevrolet Niva — по 7 лет, LADA 4×4 («Нива») — 6,9 года.