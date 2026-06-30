Арт‑резиденция БУДУЩЕЕ/FUTURO Нижнем открывает сезон с художником Даниилом Антроповым в Нижнем Новгороде

Арт‑резиденция галереи БУДУЩЕЕ/FUTURO в 2026 году в четвёртый раз участвует в программе арт‑резиденций Нижегородской области, реализуемой при поддержке регионального правительства и АНО «Центр 800», сообщили в арт-резиденции.
В новый сезон приглашён художник Даниил Антропов, ранее работавший с нижегородским контекстом в летней резиденции 2021 года; его проект исследует керамику как живую материю, сохраняющую память о пространстве и времени, и соединяет биоморфные формы глины с жёсткостью металла. Контекстом исследования служат местные традиции гончарного промысла (в частности Богородска) и заводская архитектура региона; в работе акцент сделан на деформации, трещинах и следах обжига как проявлениях трансформации материала.
В 2026 году программа арт‑резиденций региона включает 12 площадок — действуют как продолжающие прошлые сезоны резиденции (включая Выксу, галерею 9Б, студию «Тихая», ЦСИ «Терминал А» и др.), так и новые направления: музыка и ленд‑арт; возвращается проект компании dreamlaser.
Партнёром резиденции БУДУЩЕЕ/FUTURO стала гончарная школа «Колокол», которая будет проводить мастер‑классы и курсы по работе с глиной для начинающих и профессионалов.
Ранее сообщалось, что арт-резиденция BASIC в Ворсме в этом году впервые участвует в программе арт-резиденций Нижегородской области.
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