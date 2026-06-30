Арт‑резиденция БУДУЩЕЕ/FUTURO Нижнем открывает сезон с художником Даниилом Антроповым в Нижнем Новгороде

В новый сезон приглашён художник Даниил Антропов, ранее работавший с нижегородским контекстом в летней резиденции 2021 года; его проект исследует керамику как живую материю, сохраняющую память о пространстве и времени, и соединяет биоморфные формы глины с жёсткостью металла. Контекстом исследования служат местные традиции гончарного промысла (в частности Богородска) и заводская архитектура региона; в работе акцент сделан на деформации, трещинах и следах обжига как проявлениях трансформации материала.