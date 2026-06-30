Свыше 30 тысяч онлайн-приемов провели нижегородские медики с начала года

Более 30 тысяч приемов в онлайн-режиме провели нижегородские врачи с начала 2026 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на фонд ОМС Нижегородской области.
Никонов подчеркнул, что такой формат взаимодействия между врачом и пациентом впервые осуществляется через национальный мессенджер MAX.
«Это удобно при вторичных и последующих консультациях, для контроля показателей здоровья организма, корректировки схемы лекарственной терапии и уточнения симптомов. Пациентам не нужно приезжать в поликлинику и ждать в очередях», — говорится в сообщении.
В числе лидеров по системе телемедицины «врач-пациент» следующие медицинские организации Нижнего Новгорода: городские больницы №№ 28, 37 и 40, а также поликлиники № 1 и № 7. В регионе лидируют Борская и Кстовская ЦРБ, а также Арзамасская городская больница.
Напомним, что нейросеть будет помогать нижегородским врачам.