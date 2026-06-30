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Ветеран из Красноярска Нина Качанова отметила 100-летний юбилей

У Нины Александровны восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков.

Почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качанова встретила свой вековой юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Она родилась в Ярославле, а с первых дней Великой Отечественной войны трудилась на военном заводе, затем ушла на фронт санитаркой. День Победы встретила в госпитале в Каунасе, после чего отправилась на Дальний Восток.

Там она освоила профессию бухгалтера, встретила будущего мужа, и вместе они переехали в Красноярск. Супруги воспитали двоих сыновей.

Сегодня у Нины Александровны восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков. Семья для неё — главная ценность.

Ранее мы сообщали, что красноярцы возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби.

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