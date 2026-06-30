Правила определения расходов на ремонт по ОСАГО изменятся с 11 июля

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 1 октября этого года в России начнут выявлять автомобили без ОСАГО с помощью камер. Также сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект об увеличении максимальной суммы компенсационных выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.