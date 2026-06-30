Правила определения расходов на ремонт по ОСАГО изменятся с 11 июля

Банк России обновил правила расчёта расходов на ремонт по ОСАГО, сообщает «Российская газета». С 11 июля вступает в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и расходных материалов.
В Центробанке объяснили, что страховые компании используют эти справочники для расчёта выплат по ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) должен обновить справочники в соответствии с новыми правилами в течение трёх месяцев.
Одно из ключевых изменений касается исключения слишком дешёвых аналогов запчастей. Теперь при расчёте средней стоимости запчасти не будут учитываться её аналоги, если они стоят на 70% дешевле оригинальной детали. Также исключено применение скидок при определении средней стоимости расходных материалов.
Другое нововведение связано с учётом затрат на одноразовые детали, такие как уплотнители и наклейки. Теперь страховщики обязаны включать полную стоимость таких деталей в расходы на ремонт. Ранее существовал лимит в 2% от цены заменяемых запчастей, который не всегда покрывал расходы на одноразовые детали.
Центробанк прогнозирует, что в результате этих изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 10%.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 1 октября этого года в России начнут выявлять автомобили без ОСАГО с помощью камер. Также сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект об увеличении максимальной суммы компенсационных выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.