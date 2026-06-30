Бастрыкин потребовал доклад по делу о затопленном доме в Прикамье

Речь идёт о доме 1979 года постройки на проспекте Строителей, который, по информации из социальных сетей, длительное время находится в ненадлежащем состоянии. Кровля здания повреждена и регулярно протекает, что приводит к систематическому затоплению мест общего пользования, а также создает риск разрушения несущих конструкций.