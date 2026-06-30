Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу о затопленном доме в Прикамье

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах по восстановлению прав жильцов дома в Соликамске запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идёт о доме 1979 года постройки на проспекте Строителей, который, по информации из социальных сетей, длительное время находится в ненадлежащем состоянии. Кровля здания повреждена и регулярно протекает, что приводит к систематическому затоплению мест общего пользования, а также создает риск разрушения несущих конструкций.

Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции так и не принесли результата — ремонтные работы до сих пор не начаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В рамках поручения глава ведомства также запросил информацию о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.

Исполнение данного поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.