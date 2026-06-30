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Жительницу Гусева будут судить за убийство новорождённого внука в 2016 году

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в.

Источник: KaliningradToday

отношении 47-летней жительницы Гусева. Её обвиняют в убийстве новорождённого внука в 2016 году и мошенничестве.

По версии следствия, в апреле 2016 года у дочери обвиняемой начались роды дома на улице Вокзальной. Ребёнок был нежеланным для матери девушки. Она помогла дочери принять роды, затем задушила новорождённого мальчика, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно. Наутро тело нашли прохожие.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако благодаря системной работе следователей и оперативников по Федеральной базе данных геномной информации удалось установить отца ребёнка, а затем и мать. После этого вышли на обвиняемую.

Кроме того, в 2025 году женщина, по версии следствия, предоставила в две микрофинансовые организации ложные сведения о работе и доходе. На этом основании ей выдали два займа по 6 тысяч рублей, которые она не вернула.

В убийстве внука обвиняемая вину не признала. На время следствия её заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.