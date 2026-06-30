В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

В Красноярском крае актуализировали данные о расположении комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Обновленная карта доступна на сайте регионального управления автомобильных дорог. Здесь можно увидеть новые места работы передвижных комплексов, а также отследить перемещение 11 стационарных камер, установленных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Перемещение комплексов фотовидеофиксации связано с улучшением ситуации на участках дорог, которые считались аварийно-опасными. Необходимость в постоянном контроле на этих участках отпала, а в других, напротив, необходима. В управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю отметили, на сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения состоит из 71 передвижного и 252 стационарных рубежей контроля, а также одного мобильного комплекса «Паркон». Из них 102 комплекса размещено в Красноярске.