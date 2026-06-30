Сплошь экстрим и импровизация. В Губахе вновь услышали Тайны горы Крестовой

В Губахе прошёл XV театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В первый же день погода устроила проверку на прочность. Но даже сильный ливень не смог отпугнуть зрителей, который пришли на гору насладиться спектаклем на закате. И даже оркестр Пермского Театра-Театра под управлением дирижёра Татьяны Виноградовой отыграл, не дрогнув, все полтора часа мюзикла «Винил» на открытой сцене.
«Спектакль построен под театр».
Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра, перед началом признался: стояла задача — «сделать невозможное».
«“Винил” вообще никуда, никогда выехать не может, потому что он построен специально под наш театр. Но сейчас мы пытаемся творить магию и создать здесь пространство, в котором будет существовать этот спектакль, чтобы перенести всю магию театра и наполнить ею эту площадь», — объяснял он перед началом постановки.
Кстати, у Театра-Театра давние отношения с фестивалем: «Винил» стал уже пятым по счёту спектаклем, который коллектив привёз на Крестовую. И каждый раз, по словам Егора Мухина, находится «новая изюминка, новый ход, чтобы по-новому вовлечь зрителей».
Главное отличие природной сцены от привычной «чёрной коробочки» театра — открытость.
«Здесь нет стен, есть полное пространство, небо, закат. Невозможно этим не воспользоваться, в это надо погрузиться, с этим надо жить», — уточняет исполнительный директор Театра-Театра.
Пять «Золотых масок» под дождём.
Спектакль «Винил» — настоящий феномен. С премьеры в 2019 году он собрал восемь номинаций и пять высших театральных наград страны. «Золотые маски» получили сам спектакль, музыкальный руководитель и дирижёр Татьяна Виноградова, а также актёры Марат Мударисов (роль Жоржи), Анна Огорельцева (Капитолина) и Илья Линович (Полковник).
Мюзикл рассказывает о вымышленной стране, где все поют «правильные» песни. И вдруг рождаются другие мелодии — живые, странные, притягательные. Герои-стиляги ищут новое звучание и бросают вызов шаблонам, чтобы выступить на международном фестивале.
Актёр Марат Мударисов, исполнитель главной роли, уже бывал на «Тайнах горы Крестовой» семь лет назад — тогда он приезжал с мюзиклом «Иисус Христос — Суперзвезда». И тот раз тоже лил дождь.
«Когда мы приезжаем сюда, погода всегда нас встречает таким способом. Но мне очень нравится: у любой погоды есть своё волшебство. Лично для меня под открытым небом выступать даже больше нравится, потому что здесь больше людей, природа, и хочется вступить в баттл с природой и с людьми — в хорошем смысле. А в конце получить катарсис», —делится Марат.
Для Мударисова «Винил» — особая история. Это его дипломный спектакль, который он репетировал с самого поступления в мастерскую Бориса Мильграма и Владимира Гурфинкеля.
«Это одна из моих первых главных ролей, я ею очень дорожу и никому её не отдам», — признаётся артист.
Новинка фестиваля.
Любовь Зайцева, художественный руководитель губахинского театра «Доминанта» и бессменный директор фестиваля, в 15-й раз встречает гостей. Она признаётся: в юбилейный год подготовки было больше сюрпризов, чем в любой другой. В том числе и неожиданных.
«Мы нашли новую площадку на берегу реки Косьвы, подготовили её, а когда приехали — Косьва затопила этот берег. Накануне выступления экстренно искали новую локацию. Зрители даже не знали, куда их повезут. Сплошной экстрим, сплошная импровизация. В этом вся суть нашего фестиваля», — поделилась Любовь Зайцева.
Еще одним нововведением стала хореографическая импровизация Пермского балета Театра-Театра под сложную музыку Сергея Прокофьева в исполнении Ансамбля солистов Российского Национального Оркестра «Камерата РНО».
Среди дебютантов фестиваля этого года — ТЮЗ имени Брянцева из Санкт-Петербурга. Они решились на «покорение города-призрака» и тоже не знакомились заранее со своей площадкой — для них это полный сюрприз.
«Можно совместить туризм, семейный отдых. Когда мы затевали фестиваль, думали, что придут семьями. А сейчас приходят кланами — по 15 человек собираются. Это праздник не только для города, но и для многих семей, которые могут объединиться», — отметила Любовь Зайцева, отвечая на вопрос о том, почему зрители так полюбили фестиваль.
«Сила в сопротивлении».
Второй день фестиваля, 28 июня, принёс ещё одну важную премьеру — социальный мюзикл «Музыка жизни» (6+) от фонда «Берегиня». Режиссёр Алёна Семерикова объединила на добровольных началах профессиональных артистов, танцоров, звукорежиссёров, художников по свету, чтобы рассказать историю подростка Гриши, который столкнулся с тяжёлой болезнью, но нашёл силы жить благодаря друзьям и музыке Queen.
«Наш спектакль рассказывает о борьбе, любви и настоящем преодолении. Мы не просим средства просто так: мы дарим взамен вдохновение, искусство и настоящие эмоции. Это соединение искусства и благотворительности», — рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.
Для фонда «Берегиня» участие в фестивале стало «потрясающим подарком»: они давно хотели сюда попасть и привезли один из самых повторяемых мюзиклов — более десяти показов. И 28 июня из Перми специально приехали зрители, которые ждали именно этой сцены.
«Мы долго планировали проект с фондом “Берегиня”. В этом году акцент — на том, что люди преодолевают, семьи преодолевают это, и они не одиноки. Это новый смысл, который в пятнадцатый фестиваль удалось внести», — поделилась председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова.
После показа прошла встреча обсуждение с участниками постановки и зрителями. Не обошлось и без трогательных моментов. Слезы катились по щекам как у зрителей, так и у организаторов.
«Пока мы смотрели спектакль, я видела, как передо мной рыдала женщина. Меня очень тронула такая реакция. Сложно было и самой удержаться от всхлипов. Сюжет очень трогает и не оставляет равнодушным. А сейчас я узнаю, что эта самая женщина — это руководитель фонда “Берегиня”. И когда видишь, что во главе благотворительных организаций стоят такие неравнодушные люди, появляется желание помогать. Спектакль позволил нам заглянуть в больничную палату, чуть больше узнать о жизни детей за стенами онкоцентра. И теперь мы чувствуем себя сопричастными к их судьбам. Будем помогать», — поделилась на обсуждении одна из зрительниц спектакля.
На фестивале не обошлось без философских размышлений о самом духе «Тайн горы Крестовой».
«Мы удивляем тем, что состоимся несмотря ни на что (погоду, мнения и т.д.). Мы считаем, что делаем позитив, то, что держит народ в энергии. Мы ничего не боимся, мы вместе, а вместе мы сила. От сопротивления рождается энергия. Чем больше сопротивляются, тем больше мы набираемся энергии. В этом году её больше — в песне, в движении», — рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян.
Удивить действительно получилось. Сотни зрителей, не дрогнули, когда небо разразилось ливнем. Они остались на своих местах, заворожённые происходящим на сцене. Дождь стал частью фестиваля.
«Дождь не испугал нисколько. Наоборот, он создаёт особую атмосферу. Спектакль настолько захватывает, что ты вовлекаешься в него и не замечаешь ничего вокруг. Жаль только, что заката не видно. Но у природы нет плохой погоды!», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.
«Тайны горы Крестовой» в этом году объединили семь театров из Москвы, Петербурга, Челябинска, Губахи и Перми. Площадками стали гора Крестовая, башня горнолыжного курорта, заброшенный город-призрак Верхняя Губаха и берег реки. Фестиваль проводился при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края, министерства культуры Пермского края, администрации Губахинского муниципального округа и депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Алексея Мазлова.