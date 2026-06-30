Сплошь экстрим и импровизация. В Губахе вновь услышали Тайны горы Крестовой

«Пока мы смотрели спектакль, я видела, как передо мной рыдала женщина. Меня очень тронула такая реакция. Сложно было и самой удержаться от всхлипов. Сюжет очень трогает и не оставляет равнодушным. А сейчас я узнаю, что эта самая женщина — это руководитель фонда “Берегиня”. И когда видишь, что во главе благотворительных организаций стоят такие неравнодушные люди, появляется желание помогать. Спектакль позволил нам заглянуть в больничную палату, чуть больше узнать о жизни детей за стенами онкоцентра. И теперь мы чувствуем себя сопричастными к их судьбам. Будем помогать», — поделилась на обсуждении одна из зрительниц спектакля.