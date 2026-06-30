Димаш Кудайберген впервые рассказал, как создавал самую личную песню для сестры

Уже сегодня, 30 июня 2026 года, всемирно известный музыкант рассказал, как создавал это трогательное произведение.
По его словам, некоторые песни рождаются годами, а некоторые словно сами льются из сердца и появляются за считанные мгновения.
«Эта композиция стала именно такой. Один из самых редких моментов в моей жизни — мелодия этой песни появилась всего за один час. Наверное, она давно жила в моем сердце и просто ждала своего времени», — поделился Димаш Кудайберген.
Как оказалось, часть мелодии дополнил Мансур, брат Димаша.
«Он тоже очень хотел написать песню для своей родной сестры. Поэтому в этом произведении соединились наши искренние чувства и любовь к самым близким людям — нашим сестрам. Текст песни я решил написать сам. Потому что понимал: никто не сможет передать мою любовь к родной сестренке и мои чувства лучше, чем я сам. Каждое слово должно было идти от сердца», — рассказал Димаш.
На написание текста ушло несколько дней.
«И дело было вовсе не в отсутствии вдохновения. Наоборот, каждое слово, которое приходило мне в голову, казалось слишком слабым и недостаточным по сравнению с тем, что я чувствую. Мне казалось, что никакие слова, никакие поэтические строки не способны в полной мере выразить мою безграничную любовь, благодарность и особую нежность к моей Раушан. Если эта песня смогла передать хотя бы малую часть того, что живет в моем сердце, значит, она была написана не напрасно», — заключил Димаш Кудайберген.
Немного ранее заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева поделилась приятной новостью о младшем сыне — Мансуре. Как выяснилось, брат Кудайбергена успешно окончил колледж при Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой.