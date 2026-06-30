Димаш Кудайберген впервые рассказал, как создавал самую личную песню для сестры

«И дело было вовсе не в отсутствии вдохновения. Наоборот, каждое слово, которое приходило мне в голову, казалось слишком слабым и недостаточным по сравнению с тем, что я чувствую. Мне казалось, что никакие слова, никакие поэтические строки не способны в полной мере выразить мою безграничную любовь, благодарность и особую нежность к моей Раушан. Если эта песня смогла передать хотя бы малую часть того, что живет в моем сердце, значит, она была написана не напрасно», — заключил Димаш Кудайберген.