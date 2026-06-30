Без регистрации — нельзя: важное обращение к владельцам электротранспорта в Алматы

«Если ваш двухколесный транспорт подлежит государственной регистрации, рекомендуем не откладывать оформление документов. Сегодня процедура занимает минимальное время, организована удобно и уже успешно пройдена многими владельцами. Государственная регистрация — это не только исполнение требований законодательства, но и гарантия законной эксплуатации транспортного средства, защита имущественных прав владельца и важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения», — отметил начальник процессингового центра УАП ДП Алматы Нурсултан Акмурзаев.