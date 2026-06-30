Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без регистрации — нельзя: важное обращение к владельцам электротранспорта в Алматы

В Алматы продолжается государственная регистрация двухколесного электротранспорта, технические характеристики которого предусматривают обязательную постановку на учет в соответствии с действующим законодательством, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

30 июня 2026 года полицейские напомнили владельцам такого транспорта о необходимости вовремя пройти процедуру регистрации, позволяющую законно использовать транспортное средство.

«Если ваш двухколесный транспорт подлежит государственной регистрации, рекомендуем не откладывать оформление документов. Сегодня процедура занимает минимальное время, организована удобно и уже успешно пройдена многими владельцами. Государственная регистрация — это не только исполнение требований законодательства, но и гарантия законной эксплуатации транспортного средства, защита имущественных прав владельца и важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения», — отметил начальник процессингового центра УАП ДП Алматы Нурсултан Акмурзаев.

В Департаменте полиции напомнили, что получить консультацию по государственной регистрации и оформить необходимые документы можно в специализированных центрах обслуживания населения (ЦОН).

Отметим, что в Алматы с 29 июня по 1 июля 2026 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Электросамокаты и электромопеды».