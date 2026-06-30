Около 120 предприятий соцсферы Новосибирской области оптимизируют работу

На предприятиях в регионе бережливые технологии внедряют под руководством экспертов Федерального и регионального центров компетенций. Так, особое внимание при оптимизации процессов в образовательных организациях и других учреждениях соцсферы будет уделено работе с отчетностью, методическими материалами, оформлению заявок на выдачу справок, заключению договоров. Это поможет снизить бумажную нагрузку и ликвидировать дублирующие операции. Также ожидается, что благодаря этому улучшатся условия труда и эргономика рабочих мест.