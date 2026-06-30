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Около 120 предприятий соцсферы Новосибирской области оптимизируют работу

Среди них — образовательные учреждения.

Источник: Национальные проекты России

Бережливые технологии внедрят в 117 организациях социальной сферы Новосибирской области, сообщили в региональном центре компетенций. Там будут реализованы меры федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На предприятиях в регионе бережливые технологии внедряют под руководством экспертов Федерального и регионального центров компетенций. Так, особое внимание при оптимизации процессов в образовательных организациях и других учреждениях соцсферы будет уделено работе с отчетностью, методическими материалами, оформлению заявок на выдачу справок, заключению договоров. Это поможет снизить бумажную нагрузку и ликвидировать дублирующие операции. Также ожидается, что благодаря этому улучшатся условия труда и эргономика рабочих мест.

«Образование — это не только уроки и лекции, но и множество административных процессов. Когда педагоги тратят время на бумажную работу, страдает главное — качество работы со студентами и учениками. Инструменты бережливого производства позволяют убрать лишние шаги, автоматизировать рутину и вернуть специалистам время для их основной миссии», — отметила руководитель регионального центра компетенций Полина Коленченко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.